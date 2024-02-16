Бойцовский клуб РЕН ТВ: время начала и где смотреть трансляцию турнира 16 февраля

16 февраля, в пятницу, в Москве пройдет новый турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в главном событии вечера россиянин Кевин Джонсон проведет поединок по правилам бокса в перчатках для ММА с Шоном Тернером из Ирландии. Это первый поединок Кевина после получения российского гражданства.

В соглавном бою блогер Святослав Коваленко встретится с Владимиром Полозовым. Планировалось, что соперником Коваленко станет блогер Евгений Ершов, однако он снялся с турнира из-за проблем со здоровьем. Это единственный из четырез боев главного карда, где будет разрешена борьба в партере.

Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» будет доступна текстовая онлайн-трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Видеотрансляцию в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Читайте основную информацию о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в материале «СЭ».