Максим Федоров

Сергей Романов проведет бой с Максимом Федоровым, известным по прозвищу ВДВ, в рамках полуфинала первого в истории «Бойцовского клуба» Гран-при в Москве на волейбольной арене «Динамо» 16 февраля, в пятницу. Поединок средневесов пройдет по правилам бокса, но в перчатках для ММА, три раунда по три минуты.

Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Смотреть поединок в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

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34-летний Романов провел 30 профессиональных боев, 24 из которых завершились победой.

Федоров ранее не выступал по правилам ММА. Боец провел 11 поединков в лиге кулачных боев Top Dog, в них он одержал семь побед. На его счету два боя по правилам бокса, оба закончились проигрышем.