Семенов заявил, что Дацик может кинуться в атаку, чтобы растерзать Романкевича

Боец ММА Андрей Семенов поделился ожиданиями от поединка российского бойца Вячеслава Дацика против белоруса Петра Романкевича.

«Что может сделать Слава? Как всегда, в своей манере кинуться в атаку с боковым слева, пытаясь забить противника кулаками. Это его характерная манера ведения боя — броситься и растерзать», — цитирует Семенова РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.