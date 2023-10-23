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Федотов заменит Якубова в поединке с Василевским

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боец Максим Федотов заменит Ильяса Якубова в поединке на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», сообщает РЕН ТВ.

Бой между Якубовым и Василевским должен был пройти 27 октября на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету Якубова 12 побед в 16 боях на профессиональном уровне.

22 октября «Известия» сообщили, что правоохранительные органы Москвы задержали 31-летнего Якубова по обвинению в публичном оправдании терроризма.

Источник: РЕН ТВ
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