Хейбати победил Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве
Иранец Али Хейбати единогласным решением судей победил бойца поп-ММА и блогера Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Поединок прошел в формате трех раундов по три минуты.
Турнир проходит 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с британцем Оли Томпсоном.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».
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