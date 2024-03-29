Хейбати победил Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве

Иранец Али Хейбати единогласным решением судей победил бойца поп-ММА и блогера Артема Тарасова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Поединок прошел в формате трех раундов по три минуты.

Турнир проходит 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо». В главном событии вечера российский тяжеловес Виталий Минаков встретится с британцем Оли Томпсоном.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».