Кузьмин считает, что африканские боксеры являются опасными соперниками

Боксер Сергей Кузьмин рассказал, что африканские боксеры являются опасными соперниками.

«Я считаю, все соперники оттуда опасные, потому что они хотят, так скажем, вылезти и добиться успеха. Поэтому нужно готовиться», — сказал Кузьмин РЕН ТВ.

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле в ледовом дворце «Марий Эл». В главном поединке встретятся россиянин Алексей Папин и Эбенезер Тетте из Ганы.