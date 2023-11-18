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Валуев: «Перерыв Минеева в карьере вряд ли повлияет на бой со Штырковым»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев считает, что перерыв в карьере Владимира Минеева вряд ли повлияет на результат боя с Иваном Штырковым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Никогда не говори никогда. Перерыв в спортивной карьере чаще всего в лучшую сторону не сказывался, на бойцах тем более. Но будет ли это явно видно в случае с Минеевым, у меня большие сомнения», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Валуев добавил, что у Минеева благодаря кикбоксерскому хорошо поставлен удар. И правила поединка для него более выгодны.

18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок Штыркова Минеева станет главным событием вечера. Встреча спортсменов пройдет в формате «три раунда по три минуты».

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
Николай Валуев
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