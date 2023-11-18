Романкевич заявил, что будет следить за боем Минеева и Штыркова
Боец Петр Романкевич заявил, что будет следить за боем Ивана Штыркова и Владимира Минеева, который пройдет на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
«Что касается Вани, он ничем в этом бою не рискует. В прошлом бою он победил меня и зарекомендовал себя как неплохой кикбоксер», — приводит слова Романкевича РЕН ТВ.
Говоря о Минееве, Романкевич заявил, что он не знает, в какой форме в настоящее время находится Волжанин.
18 ноября на «RED Арене» в Сочи состоится новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок Штыркова Минеева станет главным событием вечера. Встреча спортсменов пройдет в формате «три раунда по три минуты».
Источник: РЕН ТВ
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