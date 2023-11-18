Малыхин объяснил, почему Минеев с легкостью одолеет Штыркова

Двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от грядущего боя между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым на турнире суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В каких бы кондициях ни был Минеев... Я понимаю, что он не проходил полный подготовительный цикл, все мы знаем по каким причинам, но это его стиль, это его игра, он заслуженный мастер по кикбоксингу. У Вани есть надежда только на свой силовой удар, но Володя все-таки очень опытный, нокаута не будет. Вова с легкостью выиграет бой», — сказал Малыхин корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Посмотреть видеотрансляцию боя Штырков — Минеев можно будет в прямом эфире на канале РЕН ТВ. Начало — около 00.00 мск. Бой пройдет в формате трех раундов по три минуты.

На счету Штыркова в ММА — 22 победы, 2 поражения и 1 ничья. Минеев провел в смешанных единоборствах 18 боев, в которых одержал 16 побед, 1 поражение и 1 ничью.