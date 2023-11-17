Минеев пришел на церемонию взвешивания в майке с изображением Захарченко

Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) появился на церемонии взвешивания и финальной битве взглядов перед поединком с Иваном Штырковым (22-2) в майке с изображением экс-главы ДНР Александра Захарченко, который погиб в 2018 году.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Штырков VS Минеев» состоится в Сочи 18 ноября. Телеканал РЕН ТВ покажет поединок Штыркова и Минеева в прямом эфире.