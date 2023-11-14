«В моем мужском нет повода сомневаться». Минеев и Штырков серьезно поговорили перед боем на пресс-конференции

Владимир не понял, зачем Иван назвал его чудо-женщиной.

Вечером 18 ноября в Сочи пройдет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по профессиональному кикбоксингу, в главном событии которого Владимир Минеев встретится с Иваном Штырковым. В преддверии поединка Минеев и Штырков встретились на пресс-конференции, где высказали претензии в адрес друг друга.

Ведущий: — Главный бой гремит уже не первую неделю, но в последние пару дней заиграл по-новому. Тут приходят на ум два словосочетания: «чудо-женщина» и «голубой Халк». Парни, что это было? Вань, почему «чудо-женщина»?

Штырков: — Нужно же было как-то пошутить. Когда мне задали вопрос, было два выбора — чудо-женщина или женщина-кошка. Владимир стал чудо-женщиной, но это было ни в коем случае не оскорбление, в моем все стиле, просто пошутил. Знал, что будет какой-то ответ. Кстати, я только сейчас узнаю, что голубой Халк. Или Халк голубой, тут непонятно, как играть с этими двумя словами. Ну, что, пошутили, нормально.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Ну, как? 1:1?

Штырков: — Я думаю, что да.

Ведущий: — Владимир, ваш комментарий по поводу вот именно этой вашей перепалки.

Минеев: — Ну, да. Забавно получилось на самом деле. Во-первых, хочу сказать всем привет. Давно здесь не виделись с друзьями, и очень благодарен каналу РЕН ТВ, организаторам турнира, что мы возглавляем этот замечательный кард. Женя Ганин, мой друг давний, опытнейший боец Ислам Муртазаев, человек с мировым именем, опаснейший боец. Жаль, что не получится посмотреть их бой с Оливейрой, ну, в следующий раз посмотрим, я уверен. Я, кстати, к этому бою, когда готовился, пересмотрел много боев Ислама. Ванины-то всегда смотрел в подготовке к этому бою. Вообще хочется еще раз сказать спасибо РЕН ТВ и организаторам за то, что этот вид спорта сейчас возрождается. Пусть слово «кикбоксинг» звучит чаще, и приятно, что оно звучит и благодаря нашим именам.

Что касается вот этой перепалки, я, когда это услышал, конечно, не совсем понял. Там у Вани есть карманный журналист низкосортный, с которым они разыграли эту историю. Ну, судя по тому, как вы это смакуете, вам тоже нравится?

Ведущий: — У меня просто вызывает вопросы. Честно говоря, в такой тональности впервые слышу.

Минеев: — У меня тоже были вопросы, поэтому тоже задал вопрос, почему один мужчина в другом женщину видит, тем более во мне. В моем мужском из здесь присутствующих ни у кого нет повода сомневаться. А у Вани есть даже повод это проверить в ринге. Я просто хочу как-то завершить эту историю нетрадиционную, все-таки не наш формат. Ну, и отношусь к этому с профессионализмом должным, присущим мне.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гаджиев: — Если это кому-то интересно, значит, это было сказано не зря, да? Если на профессиональные рельсы перевести.

Ведущий: — Нет, ну, такого я, честно говоря, в российских единоборствах не помню.

Гаджиев: — Ну, я вот здесь от себя просто добавлю. Да, понятно, что чудо-женщина, Халк голубой, юмор — да, хороший. Я вот поймал себя на мысли, что я бы, наверное, испытывал какой-то дикий дискомфорт, если бы Иван Штырков и Владимир Минеев начали друг на друга прыгать, знаешь, как вот там принято сейчас. Я не против такого рода форматов раскрутки боя, сразу скажу. Но просто они больше подходят, наверное, тем людям, которые еще не сказали каких-то веских слов в единоборствах. А вот они — если бы это так выглядело, мне бы было стыдно за себя, за них и так далее.

Такого, я уверен, не будет, потому что это не уровень, поэтому люди, которые такого уровня достигают, наверное, они должны удивлять каким-то искусным трештоком. Искусный это трешток, не искусный — второй вопрос, но это точно трешток своего рода. Чем просто кидать друг в друга какие-то оскорбления — да это уже надоело. В это уже, честно, даже никто не верит, когда кто-то кому-то просто так что-то сказал, задел его на ровном месте. А когда немножко это все с юмором и там правильно подается, то, мне кажется, это то, что надо. То что соответствует сегодня запросам того зрителя, который за ними следит.

Минеев: — Камил, я с тобой согласен. Я, кстати, когда Ваню увидел в спортивном сегодня, подумал: неужели он подраться собрался сейчас? Я такой еще пиджак надел — думал, сейчас на мне порвется все.

Штырков: — Да не, ни в коем случае. Никакого неуважения ни к Владимиру, ни к организации, ни к самому событию. Здесь просто был задан вопрос, на который можно было пошутить. И опять же он сказал, что я вижу в нем женщину — нет, здесь вообще не к этому отсылка. Ну, типа супергероя выбери. Пошутил и пошутил... Кстати, голубого Халка нет. Не любишь комиксы?

Минеев: — Нету?

Штырков: — Но будет, да? На самом деле в крайнее время Владимир себя ведет, как Камил сказал, достойно в раскрутке боя. Но я не вижу от него никаких выпадов, хотя раньше бывали у него ситуации с другими бойцами и со мной. Я немножко переживал с точки зрения именно спортивной, что будет какая-то грязь. И даже когда пошутил так, немножко не по себе стало. Ну, уже сказал и сказал. Надеялся, что это превратится в такую шутку. И вот такой трешток по мне. А вот как Камил сказал прыгать и оскорблять друг друга — ну, не знаю, я считаю что это недостойно профессиональных спортсменов. Может быть, кто-то со мной не согласен.

Гаджиев: — Я вижу определенный цимес в этой раскрутке. В чем противостояние Штыркова и Минеева отличается от всех остальных? Я обладаю определенной информацией, которой уже успел поделиться. Дело в том, что с большой долей вероятности они подерутся как минимум два раза. Почему как минимум? Первый поединок, очевидно, пройдет 18 ноября в Сочи по правилам кикбоксинга, и многие говорят, что это поляна Владимира Минеева, глупо это отрицать. А через год они подерутся по правилам ММА, и здесь многие говорят, что искушенный в ММА Иван Штырков, если проиграет по кикбоксингу, реваншируется в ММА. И это определенная фишка их противостояния, потому что, даже когда закончится бой 18 ноября, не будет поставлена точка, кто бы ни выиграл. Эта история найдет свое продолжение, а там уже и до поединка по правилам бокса недалеко.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Ведущий: — Реванш по ММА был условием Ивана?

Гаджиев: — Нет здесь такого понятия — условие. Это, по сути, предложение людей, которые в этом поединке заинтересованы. Почему бы и нет? Я Володю спросил, он говорит: «Да я по-любым правилам готов драться с кем угодно». Надо просто обсуждать детали, условия, время.

Ведущий: — Считаете ли вы, что с нынешним состоянием Дацика и Емельяненко это самый большой медийный бой в данный момент в России?

Гаджиев: — На мой взгляд, да. Вообще медийность — это фактор субъективный. Кто-то считает, что боец, который еще ничего в спорте не добился, но достал пистолет и на пресс-конференции выстрелил в своего оппонента, стал супермедийным. Так же, да? Я сейчас утрировал, но вы все понимаете, о чем я говорю. Могу сказать, что это бой для людей, которым 14-25 лет. Большая ли это масса зрителей? Да, огромная, но такого рода бой не затронет аудиторию более старшую, ни одна домохозяйка это не посмотрит.

Когда Володя дрался с Магомедом Исмаиловым, буквально через неделю иду, у ребенка секция, ко мне женщина подбегает и говорит: «Вы Камил? Передайте Владимиру, что я ему отдала свое сердце». 45-50 лет женщине, то есть они смотрели. Здесь то же самое, у этих боев большая аудитория, этот бой должны посмотреть и молодые, и немолодые, и белые, и черные, и красные, и желтые — все. И в интернете его посмотрят потом. Поэтому, если в комплексе брать, это самый медийный бой. Если бы сегодня РЕН ТВ его не транслировал, мы бы его сделали просто для ютуба, то были бы колоссальные просмотры. Но благо мы идем по другому пути, есть федеральный канал, который дает возможность посмотреть всем.

Ведущий: — Владимир, вы, когда узнали, что Романкевич проиграл [Штыркову] в бою, в котором, как тогда казалось, не должен был проигрывать ни при каких обстоятельствах, что подумали?

Минеев: — Хотел бы добавить к словам Камилла, что это тот редкий случай, когда трибуны могут кричать: «Русские, вперед!» — и ни у кого не будет вопросов. Такая тема злободневная, много обсуждают сейчас в соцсетях. Не понимаю, почему это у журналистов вызывает такой резонанс.

Касаемо Ивана тоже хотел сказать пару слов, что, когда он принял бой по кикбоксингу со мной, это даже вызвало положительную эмоцию уважения к Ивану, потому что действительно зашел на мою территорию. Сам ему хочу сказать, что я бороться начал в 25 лет, то есть в этом плане у нас есть такая многоходовочка, и следующий бой по смешанным единоборствам, думаю, прибавляет интереса к этому противостоянию. Что касается того поединка, я смотрел неоднократно и знаю все нюансы этого состязания, что Петр на коротком уведомлении вышел. Давайте посмотрим на то, что будет 18-го числа. Еще раз резюмирую: Иван — молодец, что проявил мужество большое, приняв этот поединок. Думаю, он отлично готов, судя по тому, что нам известно о его лагере.