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Трояновский назвал преимущество Минеева над Штырковым

Алина Савинова
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Бывший чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от поединка между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

«Минеев — базовый кикбоксер. Но я не понимаю, в какой он сейчас находится форме. Он был в зоне СВО, и я не могу знать, получалось у него там тренироваться или нет. Бой будет по правилам кикбоксинга, так что, думаю, небольшое преимущество у него есть», — цитирует Трояновского «Газета.Ru».

Поединок Минеева с Штырковым пройдет 18 ноября в Сочи в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Турнир начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/17/21733261.shtml?updated
Владимир Минеев
Иван Штырков
Эдуард Трояновский
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