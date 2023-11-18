На канале и сайте РЕН ТВ началась прямая трансляция основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера в Сочи на «RED Arena» российские бойцы Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся по правилам кикбоксинга.

В основном карде всего пройдет четыре боя. Первым станет противостояние Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия). В соглавном событии российский кикбоксер Ислам Муртазаев подерется с представителем Ирана Сенаком Азими.

Узнать о расписании и результатах турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно в материале «СЭ».

«СЭ» ведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира в Сочи.

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