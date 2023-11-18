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Сегодня, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Штырков — Минеев: началась прямая трансляция основного карда турнира

В 23.00 началась прямая трансляция основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Владимир Минеев.
Владимир Минеев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На канале и сайте РЕН ТВ началась прямая трансляция основного карда турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В главном событии вечера в Сочи на «RED Arena» российские бойцы Владимир Минеев и Иван Штырков подерутся по правилам кикбоксинга.

В основном карде всего пройдет четыре боя. Первым станет противостояние Никита Шостак (Белоруссия) — Александр Малафеев (Россия). В соглавном событии российский кикбоксер Ислам Муртазаев подерется с представителем Ирана Сенаком Азими.

Узнать о расписании и результатах турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» можно в материале «СЭ».

«СЭ» ведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию турнира в Сочи.

ММА: новости и результаты поединков, интервью и статистика бойцов, интервью и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Владимир Минеев
Иван Штырков
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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