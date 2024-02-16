Коваленко проведет поединок против Полозова на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 16 февраля

В пятницу, 16 февраля, в Москве на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

В соглавном бою вечера встретятся блогер Святослав Коваленко и боец Владимир Полозов, известный по прозвищу Ирландец. Поединок пройдет в три раунда по три минуты. Планировалось, что соперником Коваленко станет его коллега Евгений Ершов, однако по состоянию здоровья он был вынужден сняться с турнира.

Основной кард стартует в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Смотреть поединок в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Полозов имеет неудачную серию из четырех проигрышей. Владимир провел свой последний боксерский поединок в январе 2024 года, он был нокаутирован Гере «Камерунским» Мохамедом.

Коваленко выиграл два последних боя против Кирилла «Тольятти» Черняева и Каната Кульмагамбетова.