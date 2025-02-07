Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

7 февраля 2025, 16:30

Кубинские бойцы обратились к россиянам перед турниром в Йошкар-Оле

Алина Савинова

Двое кубинских бойцов выступили с обращениями в преддверии нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это Хорхе Мануэль Сото, прямо из Кубы передаю привет русскому народу. Увидимся 28-го числа, приходите», — приводит «РЕН ТВ» слова Хорхе Мануэля Сото.

Его соотечественник, двукратный олимпийский чемпион Рониэль Иглесиас пообещал провести захватывающий бой.

«Я хотел бы сообщить моему сопернику из России, что 28-го числа мы встретимся в России, чтобы провести захватывающий бой. Победит сильнейший! Мы усердно готовимся к бою», — добавил он.

Турнир пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле в ледовом дворце «Марий Эл». Главным событием вечера станет поединок россиянина Алексея Папина и Эбенезера Тетте из Ганы. Сото встретится с Сергеем Сергеевым, а Иглесиас подерется с Игорем Свиридченковым.

Источник: РЕН ТВ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Трамп впервые посетит матч плей-офф НБА
Верховный суд Татарстана признал отчисление студентки из-за ИИ незаконным
Мишустин сообщил о выделении 5 млрд рублей на помощь людям с сахарным диабетом
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Лавров обвинил генсека ООН в подыгрывании западным странам
ИИХФ опубликовала состав групп на ЧМ-2027 без России
Популярное видео
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Поединок Папина и Тетте возглавит турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Йошкар-Оле

Россиянин Свиридченков назвал серьезным кубинца Иглесиаса перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Новости
RSS RSS
Все новости