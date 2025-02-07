Кубинские бойцы обратились к россиянам перед турниром в Йошкар-Оле

Двое кубинских бойцов выступили с обращениями в преддверии нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Это Хорхе Мануэль Сото, прямо из Кубы передаю привет русскому народу. Увидимся 28-го числа, приходите», — приводит «РЕН ТВ» слова Хорхе Мануэля Сото.

Его соотечественник, двукратный олимпийский чемпион Рониэль Иглесиас пообещал провести захватывающий бой.

«Я хотел бы сообщить моему сопернику из России, что 28-го числа мы встретимся в России, чтобы провести захватывающий бой. Победит сильнейший! Мы усердно готовимся к бою», — добавил он.

Турнир пройдет 28 февраля в Йошкар-Оле в ледовом дворце «Марий Эл». Главным событием вечера станет поединок россиянина Алексея Папина и Эбенезера Тетте из Ганы. Сото встретится с Сергеем Сергеевым, а Иглесиас подерется с Игорем Свиридченковым.