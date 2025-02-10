Россиянин Свиридченков назвал серьезным кубинца Иглесиаса перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Россиянин Игорь Свиридченков поделился мнением о своем сопернике кубинце Рониэле Иглесиасе перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Соперник довольно-таки серьезный. Хоть и возрастной, но он двукратный олимпийский чемпион», — цитирует Свиридченкова РЕН ТВ.

Иглесиас является олимпийским чемпионом Лондона-2012 и Токио-2020.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 28 февраля в Йошкар-Оле в ледовом дворце «Марий Эл». В главном поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и Эбенезер Тетте из Ганы.