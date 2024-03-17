Садоков — о поединке между Романовым и Хрисановым: «Схватка рукопашников с разным прошлым»

Спортивный комментатор Александр Садоков высказался о предстоящем поединке между Сергеем Романовым и Сергеем Хрисановым.

«Хрисанов — это чемпион России по кудо. Это очень серьезное звание, особенно с учетом позиций, которые российское кудо занимает в мире. Это очень жесткий вид спорта, где дерутся настоящие мужики, там требуется очень серьезный уровень бойцовской и ментальной подготовки. Поэтому Хрисанов — это очень техничный и жесткий оппонент, тоже, кстати, выступающий в MMA. Это будет схватка двух рукопашников с разным прошлым», — приводит слова Садокова РЕН ТВ.

Бой Романова с Хрисановым состоится 29 марта в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В своей карьере 34-летний Романов одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету Хрисанова 6 побед и 2 поражения.