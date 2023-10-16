Иван Емельяненко: «Дай бог, чтобы Александр не запил»

Младший брат Федора и Александра Емельяненко Иван в комментарии для «СЭ» рассказал, что Александр идет на поправку в реабилитационном центре в Ингушетии.

«У Александра все отлично. Мы с ним созванивались, наверное, через неделю после его дня рождения, — сказал Емельяненко «СЭ». — А так за все время, пока он там находится, я ни разу с ним не разговаривал, кроме того раза. Мы с Александром общаемся, конечно, есть желание общаться, просто он там без телефона находится.

По сравнению с тем видом, в котором он выходил на последний бой, конечно, результаты есть, они налицо. Невооруженным глазом видно, что Александру все помогают и все пошло на помощь. Дай бог, чтобы не запил после возвращения оттуда».

26 мая Александр Емельяненко победил блогера Евгения Ершова в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Некоторые зрители раскритиковали организаторов за то, что Емельяненко вышел на бой в неспортивном состоянии.