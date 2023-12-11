Гукасян заявил, что победит американца Рамиреса на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске

Российский боксер Эдгар Гукасян выразил уверенность, что он сможет «подобрать ключи» к своему сопернику американцу Джемини Рамиресу. Бой пройдет 15 декабря в Челябинске на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

«Думаю, у меня опыта хватит за четыре раунда показать свой потенциал, — приводит РЕН ТВ слова Гукасяна. — С божьей помощью победа будет за нами. Мое уважение моему оппоненту. Я посмотрел один бой его в записи. Хороший высокий левша, но, я думаю, подберу ключи и заберу победу».

В главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира 15 декабря в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).