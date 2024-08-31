Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» проходит в Череповце на площадке «Ледового дворца». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию показывают на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

В рамках турнира россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо проведут бой в формате 8 раундов по 3 минуты.

Бакши — бронзовый призер Олимпиады-2020 в категории до 75 кг. Он проведет пятый профессиональный бой — ранее он исключительно побеждал, причем дважды сделал это нокаутом в первом раунде. В прошлом бою Глеб одолел Эмилиано Пучету единогласным решением судей.

Джиан Гарридо провел уже 12 поединков в профи, выиграв 11 из них. Единственное поражение Гарридо потерпел от Эдварда Уллоа Диаса — доминиканец закончил бой уже во втором раунде. После этого Гарридо успел реабилитироваться, вырубив Майкла Порталатина в шестом раунде.

Информация о главном поединке вечера доступна в материале на сайте «СЭ». Расписание главного карда можно узнать в материале по ссылке.