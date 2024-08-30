Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 10:30

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: расписание главного карда и трансляция турнира

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в Череповце 30 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Папин.
Фото Соцсети

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет на площадке «Ледового дворца» в Череповце в пятницу, 30 августа. Начало — в 23.15 по московскому времени.

В главном событии вечера состоится поединок Алексея Папина и Феликса Валеры. Бой пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты. В со-главном бою запланирован реванш Кевина Джонсона и Шона Тернера.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ и YouTube-канале «Ушатайка».

Главный кард «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 30 августа

Алексей Папин — Феликс Валера

Глеб Бакши — Джиан Гарридо

Кевин Джонсон — Шон Тернер

Эдгар Гукасян — Тони Бейтс

Трансляция турнира будет доступна на YouTube-канале «Ушатайка»

1
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
«Зенит» объявит решение по Cоболеву 29 августа
Ленедарный борец Лопес признался, что не знает Хабиба
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над четырьмя регионами России
Сосед Лукашенко вспомнил о приезде Путина в деревню к лидеру Белоруссии
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Популярное видео
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Магнитогорский «Металлург» выглядит по-чемпионски
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Алексей Морозов: контракты СКА — настоящие
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости