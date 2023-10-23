Шлеменко рассказал, за кем будет следить в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боец ММА Александр Шлеменко поделился ожиданиями от турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Для меня в этот вечер интересны бои Славы Дацика и Славы Василевского, и за них я, по сути, и переживаю. У Дацика непростой соперник, кикбоксер, но и Слава тоже непростой. Он тяжелее, мне кажется, у него удар мощнее, поэтому будет интересное противостояние», — цитирует Шлеменко РЕН ТВ.

Бой Вячеслава Дацика и Петра Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.