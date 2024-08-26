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Джонсон назвал себя супер-пупер-мегакрутым русским ковбоем

Алина Савинова
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Российский боксер Кевин Джонсон перед боем с ирландцем Шоном Тернером отметил свой фермерский образ жизни и заявил, что является супер-пупер-мегакрутым русским ковбоем.

«Как супер-пупер-мегакрутой русский ковбой, я слежу за своим стадом. Когда я отправляюсь погулять, то все отслежу, поэтому пусть Тернер опасается за себя, а то неизвестно, кто еще отелится. Самая опасная вещь, которую я узнал: среди любого стада коров есть хотя бы один бык, и вот как раз этим большим страстным быком буду я. И я буду охранять свое стадо от Тернера», — цитирует Джонсона РЕН ТВ.

Ранее российский боксер выразил уверенность в победе над ирландцем. Всего на счету Джонсона 36 побед, 22 поражения и 2 ничьих.

Бой между Джонсоном и Тернером пройдет 30 августа в Череповце в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Кевин Джонсон
Шон Тернер
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