Джонсон о бое с Тернером: «Надеру ему задницу, а потом отправлю на одну из своих ферм и покормлю сеном»

Гражданин России Кевин Джонсон выразил уверенность в победе над ирландцем Шоном Тернером.

«Это будет жестоко. Я уже выиграл, просто еще не выступил. Я собираюсь надрать ему задницу, а потом, наверное, отправлю его на одну из своих ферм и покормлю сеном, разрешу ему поболтать с коровами», — приводит слова Джонсона РЕН ТВ.

Бой между Джонсоном и Тернером пройдет 30 августа в Череповце в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».