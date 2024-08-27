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«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: главные бои карда турнира 30 августа

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 30 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Алексей Папин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет в пятницу, 30 августа, в Череповце. Поединки предстоящего турнира в прямом эфире можно будет посмотреть на телеканале РЕН ТВ. Начало прямой трансляции запланировано на 23:15 по московскому времени.

Турнир откроет бой в первом среднем весе между Эдгаром Гукасяном (Россия) и Тони Бэйтсом (Ирландия). Поединок будет длиться 4 раунда по 3 минуты. В соглавном бою вечера в формате 8 раундов по 3 минуты на ринге встретятся россиянин Глеб Бакши и американец Джиан Гарридо.

В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты. Информация о главном поединке вечера доступна в материале на сайте «СЭ».

36-летний Папин — российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории. В его активе 17 побед и одно поражение. 36-летний Валера — боксер из Доминиканы, который одержал 23 победы (20 из них досрочно) и потерпел пять поражений.

Алексей Папин, Владимир Хрюнов и&nbsp;Феликс Валера. Папин vs Валера. Что мы увидим на ринге: сенсацию, безволие или нормальный бой?

Алексей Папин
Феликс Валера
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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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