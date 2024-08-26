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Сегодня, 17:40

Папин пообещал не упустить возможность нокаутировать Феликса Валеру

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Папин рассказал об ожиданиях от поединка с доминиканцем Феликсом Валерой на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Вы знаете, я никогда не гонюсь за нокаутом, как бы не настраиваюсь на нокаут. Настраиваемся на всю дистанцию поединка, но если возможность закончить бой досрочно представится, я эту возможность не упущу», — приводят слова Папина «Известия».

Поединок между Папиным и Валерой возглавит суперсерию «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая пройдет 30 августа в Череповце.

Источник: «Известия»
Бокс
Алексей Папин
Феликс Валера
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