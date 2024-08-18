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Сегодня, 10:06

Бивол оценил качества соперника Папина в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Виктория Кравченко
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Непобедимый российский боксер Дмитрий Бивол поделился мнением о доминиканце Феликсе Валере, который встретится в поединке с россиянином Алексеем Папиным в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Феликс Валера. Да, помню этот бой. 2016 год. Восемь лет назад. Тогда он был непобедимый, владел поясом временного чемпиона WBA», — сказал Бивол РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.

Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Дмитрий Бивол
Феликс Валера
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