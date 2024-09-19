Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 19:40

Бойцы прошли взвешивание и дуэли взглядов перед поединками «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российские и американские бойцы прошли процедуру взвешивания и провели дуэли взглядов перед турниром по кулачным боям в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 20 сентября в Москве.

В главном бою вечера сразятся россиянин Сергей Кузьмин и американец ДеАндре Севейдж в формате 5 раундов по 2 минуты. На взвешивании Кузьмин показал 115,9 кг, Севейдж — 133,8 кг. Затем спортсмены провели дуэль взглядов, которая прошла без агрессии. Как позже объяснили спортсмены, они не выплескивают эмоции, поскольку хотят это сделать уже завтра на поединке.

Остальные участники турнира показали следующий вес:
Алекс «Ковбой» Оливейра — 85,2 кг. Его соперник Игорь «Имеля» Ионов не присутствовал на процедуре взвешивания.

Кантемир Калажоков (70,2) — Бретт Пасторе (70 кг)

Олег Фомичев (104,7 кг) — Роб Морроу (106,1 кг)

В соглавном бою на ринге встретятся россиянин Олег Фомичев и американец Роб Морроу. Их бой пройдет в формате 3 раунда по 2 минуты.

Источник: РЕН ТВ
ДеАндре Севейдж
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Бывшая российская фигуристка Морозов выложила фото с флагом США
Oasis: история группы из Манчестера, главные песни и альбомы, распад и воссоединение
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Влетевшего головой в борт хоккеиста Кузьмина отправили на лечение в Москву
В отношении бывшего заместителя губернатора Брянской области начали проверку
Популярное видео
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Авангард» проиграл третий раз, страшная травма Кузьмина
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости