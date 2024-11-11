«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: основной кард боев турнира 15 ноября

Ближайший турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в пятницу, 15 ноября. В основном карде запланировано четыре поединка, которые пройдут в формате «четыре раунда по три минуты».

Вечер бокса примет волейбольная арена «Динамо» в Москве.

Главную программу откроет бой Владислава «Разъяренного богатыря» Борисевича с Сергеем «Татугориллой» Хрисановым.

Во втором поединке сразятся Тимур «Золотой» Мусаев и Андрей «Цыган» Чеботарев.

В соглавном бою на ринг выйдут финалисты Гран-при «Бойцовского клуба РЕН ТВ» россиянин Артем Рофаль и иранец Али Хейбати.

Главным событием вечера станет поединок россиянина Вячеслава «Рыжего Тарзана» Дацика и американца Джейсона Гаверна.

«РЕН ТВ» покажет основной кард с боем Вячеслав Дацик vs Джейсон Гаверн в прямом эфире, трансляция начнется в 23.20 по московскому времени. Полностью турнир можно смотреть на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».