Хейбати пообещал, что мечта Шлеменко о победе Рофаля не сбудется

Иранский боец ММА Али Хейбати отреагировал на прогноз россиянина Александра Шлеменко о победе его ученика Артема Рофаля в поединке в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Что могу сказать? Его мечта не сбудется», — цитирует Хейбати РЕН ТВ.

Рофаль и Хейбати встретятся в соглавном поединке нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.