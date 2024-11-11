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Сегодня, 18:04

Хейбати пообещал, что мечта Шлеменко о победе Рофаля не сбудется

Алина Савинова
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Иранский боец ММА Али Хейбати отреагировал на прогноз россиянина Александра Шлеменко о победе его ученика Артема Рофаля в поединке в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

«Что могу сказать? Его мечта не сбудется», — цитирует Хейбати РЕН ТВ.

Рофаль и Хейбати встретятся в соглавном поединке нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве. Формат боя — 4 раунда по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Александр Шлеменко
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