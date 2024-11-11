Мусаев напомнил Чеботареву, что сломал ему челюсть в предыдущем поединке

Российский боец Тимур Мусаев поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Андрея Чеботарева.

«Я думаю, в пятницу у меня будет тяжелый и красивый бой», — цитирует Мусаева РЕН ТВ.

Он также отверг обвинения в незрелищности со стороны Чеботарева, напомнив, что в прошлом поединке сломал ему челюсть.

«Если ты что-то сломал, это еще не значит, что показал зрелищный бой», — ответил ему соперник.

Бойцы встретятся в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия», который пройдет 15 ноября на волейбольной арене «Динамо» в Москве.