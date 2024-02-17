Бойцовский клуб РЕН ТВ: результаты турнира 16 февраля

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся 16 февраля, в пятницу, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера Кевин Джонсон провел поединок против боксера из Ирландии Шона Тернера.

Главный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Кевин Джонсон (Россия) — Шон Тернер (Ирландия): победа Джонсона техническим нокаутом

Владимир Полозов (Россия) — Святослав Коваленко (Россия): победа Коваленко удушающим приемом

Максим Федоров (Россия) — Сергей Романов (Россия): победа Романова единогласным решением судей

Сергей Хрисанов (Россия) — Марсель Ханов (Россия): победа Хрисанова единогласным решением судей



«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Следить за поединками в прямом эфире бесплатно можно на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Основную информацию о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» читайте в нашем материале.