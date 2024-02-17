Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 01:05

Бойцовский клуб РЕН ТВ: результаты турнира 16 февраля

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся 16 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кевин Джонсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» состоялся 16 февраля, в пятницу, на волейбольной арене «Динамо» в Москве.

В главном событии вечера Кевин Джонсон провел поединок против боксера из Ирландии Шона Тернера.

Главный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

  • Кевин Джонсон (Россия) — Шон Тернер (Ирландия): победа Джонсона техническим нокаутом

  • Владимир Полозов (Россия) — Святослав Коваленко (Россия): победа Коваленко удушающим приемом

  • Максим Федоров (Россия) — Сергей Романов (Россия): победа Романова единогласным решением судей

  • Сергей Хрисанов (Россия) — Марсель Ханов (Россия): победа Хрисанова единогласным решением судей


«СЭ» провел текстовую онлайн-трансляцию турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Следить за поединками в прямом эфире бесплатно можно на телеканале РЕН ТВ.

Прямой эфир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в полном объеме доступен на нашем YouTube-канале «Ушатайка».

Основную информацию о турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» читайте в нашем материале.

Кевин Джонсон
Максим Федоров
8
5
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Адвокат Добровинский посоветовал Промесу попросить политическое убежище
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джонсон техническим нокаутом победил Тернера на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Джонсон: «Как русский, я рад, что заставил свою страну гордиться мной»
Новости
RSS RSS
Все новости