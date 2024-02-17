Джонсон: «Как русский, я рад, что заставил свою страну гордиться мной»

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший паспорт РФ, прокомментировал победу над Шоном Тернером на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Как русский, я рад, что заставил свою страну гордиться мной, — сказал Джонсон журналистам после победы. — Мне надо показать, что я представляю [Россию]. Мне необходимо было быть другим Джонсоном»

Джонсон техническим нокаутом в четвертом раунде победил Тернера. Поединок проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА.