Боец ONE Аллазов объяснил, почему ему интересен бой Минеева и Штыркова

Боец ONE Чингиз Аллазов поделился ожиданиями от поединков Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

«Я видел много боев Минеева именно в кикбоксинге, и для меня, как для фаната кикбоксинга, этот бой интересен как противостояние бойца ММА и кикбоксера. Владимира я больше назову кикбоксером, а не бойцом ММА. У него намного больше шансов одержать в этом бою победу», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Штырков и Минеев встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой состоится 18 ноября и пройдет по правилам кикбоксинга.