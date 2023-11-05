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Сегодня, 12:29

Боец ONE Аллазов объяснил, почему ему интересен бой Минеева и Штыркова

Руслан Минаев
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Боец ONE Чингиз Аллазов поделился ожиданиями от поединков Владимира Минеева и Ивана Штыркова.

«Я видел много боев Минеева именно в кикбоксинге, и для меня, как для фаната кикбоксинга, этот бой интересен как противостояние бойца ММА и кикбоксера. Владимира я больше назову кикбоксером, а не бойцом ММА. У него намного больше шансов одержать в этом бою победу», — цитирует бойца РЕН ТВ.

Штырков и Минеев встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой состоится 18 ноября и пройдет по правилам кикбоксинга.

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Иван Штырков
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