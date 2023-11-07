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Минеев: «Штырков силен и уже зарекомендовал себя в кикбоксерском ринге победой»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) дал понять, что он серьезно относится к поединку с российским бойцом Иваном Штырковым (22-2).

«Друзья, 18 ноября возвращаюсь в ринг, для того чтобы провести бой по правилам любимого мною вида единоборств — кикбоксинга. Оппонент мой Иван Штырков — силен и уже зарекомендовал себя в кикбокерском ринге победой. Бой пройдет на RED ARENA в Сочи на Красной Поляне, как раз там, где два года назад я бил Исмаилова», — написал Минеев в соцсетях.

Минеев и Штырков встретятся в рамках главного поединка нового турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бой пройдет 18 ноября на RED-Арене в Сочи в формате «три раунда по три минуты».

Владимир Минеев
Иван Штырков
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