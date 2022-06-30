Автоэксперт назвал автомобили, которым не страшен дефицит запчастей

Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин уверен, что некоторым моделям машин не страшен дефицит комплектующих. Нехватка запчастей и расходных материалов связана с тем, что многие зарубежные производители прекратили поставки в Россию.

По словам автоэксперта, старые американские машины, например Ford и Chevrolet, способны пережить дефицит запчастей благодаря своему качеству и простым двигателям. Детали в таких автомобилях предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

«Самые простые корейские и китайские автомобили, машины Renault также можно будет обслужить без проблем. Для них имеется много китайских комплектующих, которые доступны. Люксовые же марки всех производителей не пострадают от нехватки запасных частей благодаря финансовым возможностям своих владельцев», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

При этом для самых дорогих машин автозапчасти будут ввозиться в Россию обходными путями, но стоимость на них будет высокой.

Ранее в Госдуме РФ предложили ввести меры поддержки российского автопрома.