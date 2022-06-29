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Сегодня, 11:30

В России появится новый автобренд OMODA

Галина Глазко
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OMODA.

В 2022 году на российском авторынке будет представлен новый уникальный бренд OMODA. Об этом сообщает «Российская газета».

Omoda является суббрендом известной китайской компании Chery. Инициатором создания новой линейки и бренда выступило представительство компании в России. Ожидается, что выпускаться будут машины класса high middle. Сначала на рынок выйдет кроссовер среднего размера Omoda C5, который станет конкурентом Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Kia Seltos.

Российские водители после ухода европейских автобрендов начали проявлять интерес к китайским автомобилям (Haval, Chery и Geely).

Ранее стало известно, что импорт китайских автомобилей в Россию весной 2022 года сократился в 2,6 раза.

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Источник: https://rg.ru/2022/06/28/v-rossii-poiavitsia-novyj-avtomobilnyj-brend.html
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