В России появится новый автобренд OMODA

В 2022 году на российском авторынке будет представлен новый уникальный бренд OMODA. Об этом сообщает «Российская газета».

Omoda является суббрендом известной китайской компании Chery. Инициатором создания новой линейки и бренда выступило представительство компании в России. Ожидается, что выпускаться будут машины класса high middle. Сначала на рынок выйдет кроссовер среднего размера Omoda C5, который станет конкурентом Nissan Qashqai, Skoda Karoq, Volkswagen Taos и Kia Seltos.

Российские водители после ухода европейских автобрендов начали проявлять интерес к китайским автомобилям (Haval, Chery и Geely).

Ранее стало известно, что импорт китайских автомобилей в Россию весной 2022 года сократился в 2,6 раза.