Автоэксперт заявил, что цены на машины упали до уровня февраля

Автоэксперт Владимир Ларин сообщил, что стоимость автомобилей снизилась до уровня февраля. Это связано с небольшим спросом на транспортные средства.

«Цены немного снизились по сравнению с весной до уровня февраля. В данный момент кредиты дорогие, машины никто особо не покупает. Продавцам приходится снижать цену. Однако это касается машин с пробегом. Где-то и на новые немного снизились цены. Ждем, когда еще ставка снизится. Ситуация начнет стабилизироваться, когда кредиты будут под 7-8 процентов, а не — 12, 15, 20», — приводит слова эксперта Ura.ru.

Также, по его словам, выгоднее стало и заказывать машины за рубежом. Импорт привозят из Белорусси, Японии, США, ОАЭ и Казахстана. В основном это автомобили стоимостью от трех миллионов рублей. Такой метод выходит дешевле, чем при покупке в дилерском центре. Однако на эти автомобили не будет гарантии.

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