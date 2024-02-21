Адиев рассказал о подготовке сборной Казахстана к матчу с Грецией

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о подготовке национальной команды к матчу с Грецией в полуфинальной стадии плей-офф Лиги наций.

Игра между командами пройдет в среду, 21 марта. Начало — в 22.45 по московскому времени.

«У нас есть определенный список имен. Мы их смотрим, нам главное сейчас — оценить текущую форму, как я говорил, и в каком состоянии физическом и психологическом они подойдут, потому что есть определенные идеи на игру с Грецией. Теперь надо и правильно оценить и расставить в игре», — сказал тренер на YouTube-канале «Didar Sydyqbek — SD Family».

В рамках квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, которая проходила с 23 марта по 22 ноября 2023 года, казахстанские футболисты обыграли команду Дании (3:2), сборную Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландию (1:0).

46-летний Адиев возглавляет сборную Казахстана с 2022 года.