«Челси» объявил о переходе Сатпаева в «Бернли» на правах аренды

«Челси» сообщил, что казахстанский нападающий Дастан Сатпаев проведет сезон-2026/27 на правах аренды в «Бернли».

«Челси» купил футболиста у «Кайрата» в феврале 2025 года, его переход официально вступил в силу, когда форвард достиг совершеннолетия. Соглашение 18-летнего футболиста с лондонцами рассчитано до 2033 года.

Сатпаев уже успел поработать с первой командой «Челси» в рамках летнего турне по Австралии и Азии, сыграв в четырех матчах и забив в ворота «Вестерн Сидней Уондерерс».

За основную команду «Кайрата» на счету нападающего 58 матчей во всех турнирах, 26 голов и 10 результативных передач. В составе сборной Казахстана Сатпаев провел 8 матчей и отметился 1 забитым мячом.