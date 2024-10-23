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Агент Барача — о продлении контракта с «Актобе»: «С клубом говорить не буду»

Алина Савинова
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Стипе Лапич, агент защитника «Актобе» Матео Барача, заявил, что не будет разговаривать с руководством клуба о продлении контракта.

«Останется ли он в «Актобе» на 2025 год? У него контракт до конца года плюс еще один год как опция. Если будет нужен клубу, то останется. Если нет — пока есть предложение для него. Говорил ли я о Матео с клубом? Не говорил. И не буду. У них есть опция, повторю. Если он нужен клубу, то остается. Если нет — варианты есть. Мы спокойны», — цитирует Лапича Legalbet.kz.

Барач присоединился к «Актобе» в феврале 2024 года после окончания контракта с «Крыльями Советов». 30-летний хорват провел 22 матча за новую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: Legalbet.kz
Футбол
ФК Актобе
Матео Барач
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