Кто похоронил сборную России? Канадец, в которого никто не верил, отправил команду Брагина домой

История Эндрю Манджапане.

Сборная России бесславно завершила чемпионат мира поражением в овертайме от канадцев (1:2 ОТ). Перед четвертьфиналом большинство вводных говорили в пользу «Красной машины», но план Валерия Брагина (или других первых лиц штаба сборной), нацеленный на игру вторым номером без должной агрессии в атаке, провалился. «Кленовые листья» проходят дальше, а российская команда собирает вещи из «пузыря».

Канадцам, чтобы пройти в полуфинал, и не потребовалось привозить в Латвию всех сильнейших и иметь «в составе известных хоккеистов». После роскошной комбинации в овертайме россиян отправил в отпуск Эндрю Манджапане из «Калгари» — 25-летний дебютант ЧМ, который провел третий полноценный сезон в НХЛ. Слышали ли вы о подвигах канадского форварда с итальянскими корнями до сегодняшнего матча? Очень сомневаюсь — если только вы не фанат «Калгари».

Его рост всего 178 сантиметров, но скромные для силового североамериканского хоккея габариты не мешают Эндрю выдерживать давление защитников. Манджапане компенсирует разницу в антропометрии отличным владением клюшки и маневренным катанием — тот случай, когда работа ног и рук сходится воедино. Он постепенно прогрессировал во «Флэймз», и в этом году его впервые пригласили в сборную — прежде Эндрю не вызывался ни на юниорском, ни на молодежных уровнях. Прямо сейчас Манджапане — главный герой «Кленовых листьев», однако в подростковом возрасте к его перспективам заиграть на высшем уровне (и в частности в НХЛ) относились с пренебрежением.

Эндрю родился в Болтоне — поселении, которое находится в 35 километрах от Торонто, где хоккеем мечтает заниматься каждый мальчишка. Манджапане прошел школу «Джуниор Канадиенс» — местной команды из системы юниорских лиг, но на драфте Лиги Онтарио его не выбрали. Своей игрой он не вызывал достаточного интереса у клубов. Доказывать пригодность пришлось через тренировочный лагерь, куда его пригласило руководство «Барри Кольтс».

— Эндрю стал одним из самых приятных сюрпризов в лагере. Ему 17 лет, он — свободный агент, который обладает классным хоккейным чутьем и отличным катанием. Он хорошо владеет клюшкой, при этом — очень трудолюбивый ребенок, который любит хоккей и добавляет энергии каждый раз, когда выходит на лед, — комментировал контракт с Манджапане генеральный менеджер «Барри» Джейсон Форд.

За три сезона в «Кольтс» Эндрю доказал, что все скауты ошибались, проигнорировав его на драфте. Первый год форвард привыкал к новой лиге, а затем — два чемпионата кряду разрывал соперников, набрав 210 (94+116) очков за 127 матчей только в регулярке. Представляете, с какой ненавистью генменеджеры остальных команд наблюдали за играми «Барри» и их главной звездочкой с труднопроизносимой фамилией?

Проигнорировали нападающего и на драфте НХЛ 2014 года. Он подходил по возрасту, но сдерживающим фактором, смущавшим всех, оставались габариты. Эндрю воспринял это как новый вызов, продолжил работать над собой, и на следующий год его обрадовало руководство «Калгари». Да, непримечательным 166-м номером в шестом раунде — но Эндрю был счастлив любому выбору, независимо от того, когда он получит шанс в основе клуба.

Сезон-2015/16 Манджапане отыграл за «Барри», а в марте 2016-го подписал контракт-новичка с «Калгари». Один год нападающий набивал шишки в «Стоктоне» из АХЛ, затем его постепенно привлекали к основе. Спустя два сезона Эндрю закрепился во «Флэймз» и даже отличился в Кубке Стэнли. Руководству «Калгари» импонировал прогресс Эндрю — всего за несколько лет он дорос до нападающего основного состава, который вносит заметный вклад в игру команды. Больше него в этой регулярке забили только Элиас Линдхольм и Джонни Годро.