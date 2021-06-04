Кто похоронил сборную России? Канадец, в которого никто не верил, отправил команду Брагина домой
Сборная России бесславно завершила чемпионат мира поражением в овертайме от канадцев (1:2 ОТ). Перед четвертьфиналом большинство вводных говорили в пользу «Красной машины», но план Валерия Брагина (или других первых лиц штаба сборной), нацеленный на игру вторым номером без должной агрессии в атаке, провалился. «Кленовые листья» проходят дальше, а российская команда собирает вещи из «пузыря».
Канадцам, чтобы пройти в полуфинал, и не потребовалось привозить в Латвию всех сильнейших и иметь «в составе известных хоккеистов». После роскошной комбинации в овертайме россиян отправил в отпуск Эндрю Манджапане из «Калгари» — 25-летний дебютант ЧМ, который провел третий полноценный сезон в НХЛ. Слышали ли вы о подвигах канадского форварда с итальянскими корнями до сегодняшнего матча? Очень сомневаюсь — если только вы не фанат «Калгари».
Его рост всего 178 сантиметров, но скромные для силового североамериканского хоккея габариты не мешают Эндрю выдерживать давление защитников. Манджапане компенсирует разницу в антропометрии отличным владением клюшки и маневренным катанием — тот случай, когда работа ног и рук сходится воедино. Он постепенно прогрессировал во «Флэймз», и в этом году его впервые пригласили в сборную — прежде Эндрю не вызывался ни на юниорском, ни на молодежных уровнях. Прямо сейчас Манджапане — главный герой «Кленовых листьев», однако в подростковом возрасте к его перспективам заиграть на высшем уровне (и в частности в НХЛ) относились с пренебрежением.
Эндрю родился в Болтоне — поселении, которое находится в 35 километрах от Торонто, где хоккеем мечтает заниматься каждый мальчишка. Манджапане прошел школу «Джуниор Канадиенс» — местной команды из системы юниорских лиг, но на драфте Лиги Онтарио его не выбрали. Своей игрой он не вызывал достаточного интереса у клубов. Доказывать пригодность пришлось через тренировочный лагерь, куда его пригласило руководство «Барри Кольтс».
— Эндрю стал одним из самых приятных сюрпризов в лагере. Ему 17 лет, он — свободный агент, который обладает классным хоккейным чутьем и отличным катанием. Он хорошо владеет клюшкой, при этом — очень трудолюбивый ребенок, который любит хоккей и добавляет энергии каждый раз, когда выходит на лед, — комментировал контракт с Манджапане генеральный менеджер «Барри» Джейсон Форд.
За три сезона в «Кольтс» Эндрю доказал, что все скауты ошибались, проигнорировав его на драфте. Первый год форвард привыкал к новой лиге, а затем — два чемпионата кряду разрывал соперников, набрав 210 (94+116) очков за 127 матчей только в регулярке. Представляете, с какой ненавистью генменеджеры остальных команд наблюдали за играми «Барри» и их главной звездочкой с труднопроизносимой фамилией?
Проигнорировали нападающего и на драфте НХЛ 2014 года. Он подходил по возрасту, но сдерживающим фактором, смущавшим всех, оставались габариты. Эндрю воспринял это как новый вызов, продолжил работать над собой, и на следующий год его обрадовало руководство «Калгари». Да, непримечательным 166-м номером в шестом раунде — но Эндрю был счастлив любому выбору, независимо от того, когда он получит шанс в основе клуба.
Сезон-2015/16 Манджапане отыграл за «Барри», а в марте 2016-го подписал контракт-новичка с «Калгари». Один год нападающий набивал шишки в «Стоктоне» из АХЛ, затем его постепенно привлекали к основе. Спустя два сезона Эндрю закрепился во «Флэймз» и даже отличился в Кубке Стэнли. Руководству «Калгари» импонировал прогресс Эндрю — всего за несколько лет он дорос до нападающего основного состава, который вносит заметный вклад в игру команды. Больше него в этой регулярке забили только Элиас Линдхольм и Джонни Годро.
История Манджапане — отличная мотивация для тех, у кого по разным причинам опускаются руки, когда хочется послать всех и все куда подальше. Эндрю игнорировали на двух драфтах, с первого сезона в «Барри» ему пришлось жить одному и взвалить на себя все бытовые хлопоты, помимо тренировок и матчей. Но нападающий прошел через все трудности, не сдался и заслужил место не только в клубе НХЛ, но и в сборной. Теперь в карьерном музее Манджапане добавится победная шайба четвертьфинала чемпионата мира. А факт того, что Эндрю забивал русским, делает его карьеру, как и любого другого канадца, чуточку легендарнее.
Опрос
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю