«Не могу сказать, что мы обосрались». Что говорят после вылета России с чемпионата мира

Мнения игроков и экспертов.

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира проиграла канадцам (1:2 ОТ) и покидает турнир.

Почему мы провалились? Кто виноват в поражении? «СЭ» собрал мнения главного тренера, игроков сборной и экспертов о прошедшем матче.

Валерий Брагин, главный тренер сборной России:

— Перед игрой мы сказали ребятам, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Такие матчи бывают. Противник сыграл от обороны и без провалов — мы не смогли взломать сборную Канады. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Неэтично сравнивать их составы. Может быть, мы не так ярко сыграли. По самоотдаче ни к кому претензий нет — все работали и хотели выиграть.

Нужно было более агрессивно играть под воротами противника. У нас было несколько хороших отскоков, которые нужно было идти и добивать. В таких матчах важно забивать. Результат — неудовлетворительный. Я расстроен, ребята расстроены. Комментировать тут особо нечего. Были собраны лучшие игроки, но кто-то из них был травмированы. Тот же Григоренко сыграл с травмой, Толчинский был не совсем готов.

Не могу сказать ничего о том, повезу ли команду в Пекин — это не мне решать.

Дмитрий Орлов, защитник сборной России:

— Чемпионат мира закончен. И я считаю это провалом. Была равная игра. Могли больше создавать. Всегда обидно проигрывать. Тяжело подбирать слова. Обидно, что так закончилось.

У нас были провалы, которые не нужно делать. Провал, когда мы заработали удаление, а они забили гол. Мы не уступали, ребята все были вместе, когда были провокации. Они просто забили на один гол больше, чем мы. Вот и всё. Что начнется в прессе и медиа? На самом деле бывают горькие поражения, их нужно забывать. А что будут писать, нам не стоит на это реагировать, все мы профессионалы.

Сергей Бобровский, вратарь сборной России:

— Сейчас тяжело. Тяжело проигрывать такие игры на вылет. Настраиваешь себя на победу, на лучший хоккей и готовишь себя к победе. Когда проигрываешь, это опустошение. Нет слов. Разговоры о выборе между мной и Самоновым? Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной. Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал все, что мог.

Сложно сказать, что не получилось. Самое главное, что не получилось выиграть. Парни бились и старались. Никто не трусил. Все работали. Это хоккей. Здесь всегда есть выигравшие и проигравшие. К сожалению, сегодня мы на проигравшей стороне. В овертайме хоккей не меняется. Да, у игроков больше места, но вратарь играет по шайбе. Как и при игре пять на пять. Стараешься читать игру и сделать сэйвы.

Когда проигрываешь в четвертьфинале и остаешься без медали, — это грустно. Многие ребята получили бесценный опыт на этом турнире. Молодых ребят было много. Некоторые проводили первый турнир. Это неоценимый опыт для их мастерства и развития.

Антон Слепышев, капитан сборной России:

— Конечно, мы расстроены. Мы думали только о победе. У нас хорошая команда. Мы отдали все силы. Один гол — это очень мало. Ребята бились до конца.

И для меня, и для многих парней это был первый ЧМ — такие матчи не у каждого были в карьере. Не сказал бы, что они тушевались и были зажаты. Понятно, что это не тот результат, который мы бы хотели видеть, но нам не стыдно за ребят, которые впервые сыграли на ЧМ.

Никакие комбинации в формате «3 на 3» в овертайме не играются. Канадцы здорово сыграли в позиционной атаке в овертайме, подержали шайбу и создали свой момент. Они просто провели больше времени с шайбой. У наших ребят просто была задача выстоять и сменитьс

Рене Фазель, президент ИИХФ:

— Все лидеры группы А едут домой — это такой чемпионат. Сборная России — хорошая команда, отлично играла на групповом этапе, но это спорт. Плюс играть против канадцев всегда сложно, какая бы сборная у них ни была. Команды Швейцарии и России были лучше на предыдущем этапе, но турнир для них закончен.

Максим Сушинский, бывший нападающий сборной России:

— Совокупность многих факторов повлияло на поражение сборной. Я был уверен, что мы пройдем эту Канаду. Нет, я не могу сказать, что мы обосрались. Это слишком громко. Стоит ли менять тренера? А смысл? У тренера, которого есть свое мнение, не поставят. Надо ставить именно тренера. Но это не ко мне вопрос. Конечно, со стороны тренерского штаба были ошибки. Да и по составу поехали те, кто у нас не всегда играют. .

Чемпионат мира для сборной России завершён. Сегодня мы говорим спасибо всем болельщикам, которые поддерживали команду в течение турнира!

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Огромное спасибо вам!

?#россиявмоемсердце pic.twitter.com/34YLSGuDju — Хоккей России (@russiahockey) June 3, 2021

Илья Брызгалов, бывший вратарь сборной России:

— Не следил за турниром, но раз мы 10 лет не можем обыграть Канаду на чемпионатах мира, то они нас сильнее. Сейчас в хоккейных кругах я не общаюсь. Но если в ФХР нужна моя консультация, то я готов. Мы рассмотрим это предложение. А вообще попроще надо ко всему относиться. Это же игра.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор: