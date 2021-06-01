Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада

1 июня 2021, 23:11
Сборная России. Фото IIHF.
Сборная России. Фото IIHF.
Теги:

Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады.

Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).

Расписание четвертьфиналов ЧМ-2021

3 июня, четверг

16.15 (мск). Швейцария — Германия

16.15. США — Словакия

20.15. Россия — Канада

20.15. Финляндия — Чехия

Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ

Опрос

проголосовало: 1969
Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
Сборная Польши открыла счет на четвертой минуте матча с Россией
Сборная России сыграет с Канадой в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Ида Галич приобрела роскошный дом — фото

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры