Стало известно время начала четвертьфинала ЧМ-2021 Россия — Канада
1 июня 2021, 23:11
Сборная России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сыграет с командой Канады.
Встреча пройдет 3 июня. Начало матча — 20.15 (мск).
Расписание четвертьфиналов ЧМ-2021
3 июня, четверг
16.15 (мск). Швейцария — Германия
16.15. США — Словакия
20.15. Россия — Канада
20.15. Финляндия — Чехия
Опрос
проголосовало: 1969Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Читайте также
Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
20
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю