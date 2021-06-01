Цегларик и Браун стали лучшими бомбардирами группового этапа чемпионата мира-2021
1 июня 2021, 23:08
На чемпионате мира в Латвии закончился групповой этап.
По его итогам звание лучшего бомбардира разделили нападающий сборной Словакии Петер Цегларик и форвард сборной Канады Петер Цегларик. Они набрали по 10 очков.
По 9 очков набрали нападающий сборной Великобритании Лиам Керк и капитан сборной Канада Адам Хенрик.
В составе сборной России 8 очков набрал нападающий Александр Барабанов.
Опрос
проголосовало: 1965Все опросы
Россия — Канада: кто победит в четвертьфинале ЧМ-2021?
Читайте также
Канадцы в шаге от исторического провала. Поражением от финнов они сами поставили себя на грань вылета
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю