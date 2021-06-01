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Цегларик и Браун стали лучшими бомбардирами группового этапа чемпионата мира-2021

1 июня 2021, 23:08
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На чемпионате мира в Латвии закончился групповой этап.

По его итогам звание лучшего бомбардира разделили нападающий сборной Словакии Петер Цегларик и форвард сборной Канады Петер Цегларик. Они набрали по 10 очков.

По 9 очков набрали нападающий сборной Великобритании Лиам Керк и капитан сборной Канада Адам Хенрик.

В составе сборной России 8 очков набрал нападающий Александр Барабанов.

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Материалы сюжета: Сборная России по хоккею: групповой турнир чемпионата мира 2021 — расписание и результаты матчей, новости и обзоры