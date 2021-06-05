Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова российского музыканта Александра Розенбаума о непрофессионализме спортивных журналистов и комментаторов.

Ранее Александр Розенбаум раскритиковал работу российских спортивных СМИ в оценке силы сборной Канады перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира-2021 по хоккею против России (2:1 ОТ).

«Я помню, давно, учили меня отец мой и мать: лечить — так лечить! Любить — так любить! Гулять — так гулять! Писать — так писать! Мы делаем то, что нам преподает Александр Яковлевич в своих песнях. Только мы не стреляем, а пишем. Вот и все», — сказал Губерниев «СЭ».

3 июня сборная России проиграла канадцам в 1/4 финала ЧМ-2021 и вылетела с турнира.

(Артем Бухаев)