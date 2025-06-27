«Амур» подписал контракт с защитником Соловьевым

«Амур» объявил о подписании контракта с защитником Алексеем Соловьевым. Соглашение рассчитано на два года.

Соловьев перешел в хабаровский клуб в результате обмена с «Авангардом»: омичи получили спортивные права на защитника Александра Деменка.

В сезоне-2024/25 30-летний игрок обороны в 71 матче за «Авангард» набрал 4 (2+2) очка. Коэффициент полезности в регулярном чемпионате и плей-офф составил «-5».

Также в КХЛ Соловьев играл за «Адмирал» и «Сибирь».