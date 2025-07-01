«Нэшвилл» и «Вегас» обменялись игроками
«Нэшвилл» и «Вегас» произвели обмен игроками. «Предаторз» получили защитника Николаса Хэга, а «Голден Найтс» — нападающего Колтона Сиссонса и защитника Жереми Лозона.
При этом Хэг подписал с «Нэшвиллом» четырехлетний контракт на сумму 22 миллиона долларов. Также «Предаторз» получили право выбора в третьем раунде драфта 2027 года или во втором раунде, если «Вегас» выйдет в финал Западной конференции в плей-офф сезона-2025/26.
Также в рамках сделки «Нэшвилл» будет платить половину зарплаты Сиссонса. В последний год своего семилетнего контракта он должен заработать 2,86 миллиона долларов.
26-летний канадец Хэг в сезоне-2024/25 в 68 матчах за «Вегас» в регулярном чемпионате набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 11 матчах.
31-летний канадец Сиссонс в 72 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (7+14) очко. У 28-летнего канадца Лозона в 28 матчах 2 (1+1) очка.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег Джетс
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|8.10
|00:00
|
Флорида – Чикаго
|- : -
|8.10
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|8.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -