«Нэшвилл» и «Вегас» обменялись игроками

«Нэшвилл» и «Вегас» произвели обмен игроками. «Предаторз» получили защитника Николаса Хэга, а «Голден Найтс» — нападающего Колтона Сиссонса и защитника Жереми Лозона.

При этом Хэг подписал с «Нэшвиллом» четырехлетний контракт на сумму 22 миллиона долларов. Также «Предаторз» получили право выбора в третьем раунде драфта 2027 года или во втором раунде, если «Вегас» выйдет в финал Западной конференции в плей-офф сезона-2025/26.

Также в рамках сделки «Нэшвилл» будет платить половину зарплаты Сиссонса. В последний год своего семилетнего контракта он должен заработать 2,86 миллиона долларов.

26-летний канадец Хэг в сезоне-2024/25 в 68 матчах за «Вегас» в регулярном чемпионате набрал 12 (5+7) очков. В плей-офф у него 2 (0+2) очка в 11 матчах.

31-летний канадец Сиссонс в 72 матчах регулярного чемпионата набрал 21 (7+14) очко. У 28-летнего канадца Лозона в 28 матчах 2 (1+1) очка.