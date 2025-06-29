Хоккей
29 июня, 06:21

«Чикаго» обменял Сафонова в «Ванкувер»

Павел Лопатко

«Чикаго» объявил об обмене российского нападающего Ильи Сафонова в «Ванкувер» на «будущее вознаграждение«.

В сезоне-2024/25 24-летний Сафонов играл за «Ак Барс». В 64 матчах он набрал 27 (10+17) очков при показателе полезности «+24».

В 2021 году «Чикаго» выбрал Сафонова на драфте НХЛ под общим 172-м номером. Пока он не провел ни одного матча в НХЛ.

