Сегодня, 15:10

Нападающий «Торпедо» Артамонов отправился в «Нефтехимик» до конца сезона

Анастасия Пилипенко

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов перешел в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Нефтехимик» ведет переговоры с «Торпедо» об аренде форварда.

В сезоне-2025/26 Артамонов принял участие в 16 матчах «Торпедо» и сделал 1 результативную передачу. Также у него 4 (2+2) очка в 8 играх за «Торпедо-Горький» в ВХЛ.

«Нефтехимик» занимает пятую строчку в Восточной конференции КХЛ, набрав 31 очко в 29 матчах. «Торпедо» идет вторым на «Западе» с 39 очками в 30 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 27 14 13 31
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
20.11 17:00 Трактор – Амур - : -
20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь

